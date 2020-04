« Cessons de voir la Santé comme un problème comptable mais plutôt comme un vrai projet de société » Jean-Carles Grelier, député de la Sarthe

« Notre système de santé est à bout de souffle ! » C’est ce que déclarait en 2018 déjà, dans son livre Santé : explosion programmée, le docteur Patrick Bouet, président du conseil national de l’ordre des médecins, qui demandait déjà au gouvernement de tout repenser de fond en comble de façon urgente. Des paroles qui résonnent d’autant plus actuellement, en pleine crise du coronavirus. Une crise sanitaire qui nous révèle de manière encore plus prégnante l’état catastrophique de notre système de soins. Le député Sarthois Jean-Carles Grelier, en faisait lui aussi le diagnostic dans son ouvrage « Nous nous sommes tant trompés, plaidoyer pour l’avenir de la santé » paru en ce début d’année 2020 aux éditions Du Rocher. Avec lui nous évoquons quelques pistes pour réformer un système de santé à l’agonie et pourtant le plus envié au monde.