Châlons Agglo se dote de l'outil CADRAN

Pour accompagner sa démarche stratégique, Châlons Agglo s’est dotée du premier observatoire de l’attractivité des territoires : le CADRAN. Basé sur la data science et mesurant plus de 120 indicateurs, cet outil de pilotage permettra à l'agglomération chalonnaise de suivre l’impact des actions mises en place et d’orienter au mieux la stratégie du territoire de demain.