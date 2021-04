Charles-André de Cossé devient le XIVème duc de Brissac. Rencontre

Eugène-François de Cossé, duc de Brissac est décédé le 6 avril 2021. Son fils, Charles-André hérite de son titre et devient le XIVème duc de Brissac. Il rend hommage à son père, personnalité bien connue des angevins, descendant d’une grande famille d’industriels français, passionné par les chevaux, propriétaire et infatigable « conservateur » de ce château si imposant qu'on l'appelle le « colosse de la Loire » et où le célèbre festival d’Anjou fût créé.