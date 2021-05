Charles de Foucauld : une jeunesse peu explorée par les biographes

De Charles de Foucauld, on connait surtout ses années de « vie publique » auprès des Touaregs mais les historiens se sont peu penchés sur son enfance, son adolescence et sa vie de jeune homme qu’on a souvent décrite comme « dissolue ». Ces années sont pourtant très importantes dans la construction du futur saint qu’il deviendra. Ses amitiés et ses relations ont donc souvent été mises à l’écart et c’est donc ce sur quoi s’est penché tout particulièrement Josette Fournier, professeur honoraire des universités, enseignante durant les 25 dernières années de sa carrière à Angers, qui a fait là travail d’historienne et qui nous livre en trois tomes près de 40 années de recherches dans les archives et la correspondance des amis de Charles de Foucauld et de ceux qui l’ont connu.