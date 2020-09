Chercheurs en littérature

Avec Barnabé Piret, Élise Schürgers et Jérôme Flas. "Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche !" Mais que cherche, au juste, un chercheur en lettres ? Entre théoriciens de la littérature et de la philosophie, nous ouvrons aujourd'hui la discussion sur ce curieux métier.