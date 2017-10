Choisir Savoie, une association pour faire rayonner les Pays de Savoie !

Comment garder la dynamique des Pays de Savoie face à la grande région Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est la problématique à laquelle tentent de répondre chefs d'entreprises et habitants, membres de cette association qui compte près de 150 membres.

PLUSIEURS MISSIONS CONCRETES

Cette association, qui ressemble à bien des égards à un "think tank", s'emploie à l’union des forces vives des deux départements pour que s’exprime l’intelligence collective de la société civile. Laboratoires d'idées et d'actions, Choisir Savoie produit des réflexions et organise différents évènements.

DES EVENEMENTS POUR EVEILLER LES CONSCIENCES

Parmi ceux-ci, ce lundi 9 octobre 2017, Choisir Savoie organise à 18 heures une table ronde à la Maison des entreprises Annecy sur le thème de La transition numérique, vecteur de développement durable des Savoie. Parmi les intervenants, Jean-Pierre Jambes, spécialiste des territoires numériques et Bernard Debarbieux, expert des territoires de montagne, Loïc Hervé, sénateur, et Lionel Tardy, ancien député.