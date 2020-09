Chrétiens de Chine : entre répression et espérance

Alors que la Chine et le Vatican prolonge en ce mardi 22 septembre, pour une nouvelle période de trois ans, l’accord historique conclu en 2018, et à l’occasion de la conférence qu’il a donnée récemment à Angers, retour avec François-Yves Damon, historien et sinologue, ancien consultant extérieur pour la DGSE, sur 60 ans de relations conflictuelles entre le régime communiste chinois et l’Eglise catholique.