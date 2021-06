Clémentine Ruello, responsable de l'association Kodiko à Rennes

Des salariés d'entreprises rennaises vont prendre sous leur aile des réfugiés et leur faire découvrir le monde de l'entreprise en France à partir de septembre.

Ce tout nouveau programme de tutorat a été mis sur pied par l’association Kodiko, déjà présente à Paris, Tours et Strasbourg, et qui arrive en Bretagne.



Objectif : participer à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées. Pendant six mois, 20 réfugiés vont avoir des rendez-vous avec un parrain salarié, sur son lieu de travail, qui va ouvrir son réseau professionnel.

Pour nous en parler, Clémentine Ruello est la responsable de l'antenne Kodiko à Rennes.