Coin de fermes fête ses 5 ans

Le magasin vient de fêter ses 5 ans d'existence. Si quelques producteurs ont quitté l'association, d'autres l'ont rejoint. Le magasin propose désormais une plus grande variété de produits (fruits et légumes, viandes, plats cuisinés, pains et viennoiseries biologiques, fromages, bières et vins, confitures et miel, farine, tisanes, etc...).

Et la clientèle est au rendez-vous les jours d'ouverture, du jeudi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 18h.

Pour en savoir plus et suivre l'actualité https://fr-fr.facebook.com/coindefermes/