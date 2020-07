Commandant Boulben SDIS 14

Nous sommes aujourd'hui avec le commandant Boulben du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados. Et quelques jours après l'incendie qui a frappé la Cathédrale de Nantes, il nous présente la campagne de sécurisation des églises et batiments historiques et nous explique pourquoi le Calvados a lancé en 2019 cette opération de prévention.