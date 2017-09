Comment concilier tourisme et protection de l'environnement ?

Les deux organismes ont lancé une vaste étude autour de cinq lacs : celui du Léman, d'Annecy, du Bourget, de Serre-Ponçon et de Sainte Croix-du-Verdon. Le projet doit permettre de faire échanger à la fois les élus, les gestionnaires d'espaces naturels et les agriculteurs concernés par la transformation des paysages autour des lacs.

Avec une densité de population de 600 habitants au km², les bords du lac d'Annecy dépassent de loin la densité moyenne de la Haute-Savoie et du Rhône !