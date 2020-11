Comment les élections sociales s'organisent en pleine épidémie ?

Comment s'organisent les élections sociales et quel est leur but ? Des questions auxquelles, nous répondons aujourd'hui avec Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien et Natacha Dehalu, consultante indépendante en ressources humaines.