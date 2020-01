Conférence les abus sexuels et les religions

Le 7 février à 19h est organisé une conférence à la Cité Miroir soutenue par le barreau de Liège sur le thème des abus sexuels et des religions. Une conférence données par deux avocats liégois, Me Gilissen et Me Gobron. L'invitée de la rédaction aujourd'hui pour présenter cet événement est Florence Gobron, l'organisatrice.