Confiné, le département poursuit son action dans l'Orne

Les services du département de l'Orne ont dû s'adapter à la crise sanitaire et au confinement. Cependant, ils restent présents sur les différents "fronts", sanitaire, social, économique, scolaire, comme le souligne Christophe de Balorre.Pour le Président du Conseil départemental, si l'Orne a été dans un premier temps épargné par le virus du Covid19, la maladie est maintenant établie sur le territoire. La situation dans les EHPAD a pu être tendue, en particulier à Flers et Valframbert du fait de manque de moyens de protection. "La situation est désormais sous contrôle grâce à l'action exemplaire du personnel", affirme Christophe de Balorre.



Ce matériel de base (masque, visière, gel, blouse...) a manqué. Le Département a commandé plus de 150 000 masques qui sont arrivés. De même 150 oxymètres ont été distribués dans les maisons de retraite.

Économiquement, les entreprises sont fragilisées. "Entre 2 à 4 milles d'entre elles vont bénéficier en avril des aides mises en place par l'Etat." Sur le front scolaire les services du Département s'apprêtent à la reprise avec les interrogations qui demeurent: transports, restauration, proximité en classe, les questions demeurent nombreuses. 200 tablettes numériques ont été distribuées "aux élèves qui en auraient le plus besoin".

Enfin, Christophe de Balorre se félicite de la réussite de la plateforme d'entraide orne.entraidonsnous.fr