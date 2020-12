Confiseries et oeuvres d'art rue du Dr Francis Joly à Rennes

Jusqu'au 13 décembre, la confiserie artisanale Les Gourmands d'Ouest s'installe, dans l'atelier de l'artiste peintre MIM, située derrière le centre colombia à Rennes. Cette semaine, le plaisir des papilles sera conjugué au plaisir des yeux : au milieu des tableaux de la peintre MIM, des pâtes de fruits et de légumes, des guimauves . Gilles Boulard, des Gourmands d'ouest et la peintre MIM nous présente le programme.

Cet atelier d'artiste(s) transformé pour ce Noël 2020 en boutique éphémère est ouvert toute la semaine de 11h à 14h et de 16h à 20h et ce week-end de 10h à 20h, avec un atelier trempage de guimauve dans du cholocat noir, ce samedi 12 décembre.