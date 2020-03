Connait-on vraiment le Jésus historique ? Entretien avec Daniel Marguerat

Qu'y a t il encore de neuf à dire sur Jésus ? A l'occasion de l'une de ses conférences en Vendée, un des plus grands spécialistes européens du Jésus historique, était l'invité des radios chrétiennes des Pays-de-la-Loire. Pasteur suisse, théologien, et bibliste, Daniel Marguerat est l'auteur de "Vie et destin de Jésus de Nazareth", il fait le point sur les connaissances actuelles autour de Jésus et sur son milieu juif palestinien d'origine. Le mystère de l'incarnation se voit ainsi éclairé et completé par la recherche sur les écrits de Flavius Josèphe, les évangiles apocryphes, ou encore l'archéologie.