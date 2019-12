Course en Cours : Une pédagogie transversale à grande échelle

Si en un seul cours au collège ou au lycée, nous pouvions fusionner 6 matières ? impossible ? Napoléon vous dirait que ce mot n’est pas français, et 2 enseignants d’un collège vous répondront, ce n’est pas un cours c’est une passion !



"Course en Cours" est une compétition proposé aux collèges et lycée de France, de la 6ème à la Terminale.

L’objectif est de concevoir, fabriquer, tester communiquer et faire courir une mini-voiture de course, pendant leur année scolaire.

Une équipe de 6 élèves réunissant les compétences de chacun, sur 3 domaines principaux :

- Ingénieur Système & Fabrication

- Communication & Sponsoring

- Design & Conception



Nous avons rencontré les enseignants Emmanuelle Prêteux professeur d’Arts Plastique et Vincent Audran Professeur de Technologie et leurs élèves du collège Perrot d’Ablancourt de Châlons-en-Champagne, où 4 équipes concours.