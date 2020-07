Covid-19 et grippe espagnole : la comparaison est-elle possible ?

La France a connu de multiples périodes d'épidémies: peste, choléra et grippe espagnole. Cette dernière a tué des millions de gens en France, en Europe et à travers le monde à la sortie de la première guerre mondiale. Cette crise sanitaire de 1918-19 et celle que nous connaissons actuellement sont-elles comparables ? Nous posons la question à l'historien angevin Alain Jacobzone, spécialiste des deux guerres mondiales.