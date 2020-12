Covid-19 « Un gouvernement totalement depassé par la crise » Catherine Deroche, sénatrice LR de Maine-et-Loire

Quel bilan et quels enseignements tirer de cette crise de la Covid-19 du point de vue de l’état et de sa gestion de crise ? C’est ce sur quoi s’est penchée une commission d’enquête sénatoriale qui a rendu son rapport jeudi dernier. Un rapport qui épingle le gouvernement et surtout pointe la responsabilité du numéro 2 du ministère de la santé, Jérôme Salomon, dans la pénurie de masques. Catherine Deroche, sénatrice LR de Maine-et-Loire, était membre de la commission d'enquête. Entretien.