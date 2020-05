Covid, Chloroquine, Ségur : on fait le point avec Cécile Jaglin, directrice du CHU

A Angers, le Covid a été très peu meurtirer. Pourtant le dispositif était prêt à toute éventualité. On fait le point avec la directrice générale du CHU d'angers, fière de la façon dont a été gérée la (petite) crise en Maine-et-Loire. Elle s'explique également sur l'arrêt de l'étude Hycovid après les résultats de la revue The Lancet. Elle demande plus de liberté pour l'hôpital public à l'occasion de l'ouverture du Ségur de la santé.