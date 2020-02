Covid19 - Quid CoronaVirus

Juliette, Pierre et Arthur, élèves du professeur de Sciences Politiques et Chercheur au Triangle, Romain Meltz , reviennent sur le Covid19, nouveau nom du Coronavirus. L'un des virus qui nous fait le plus peur. Au total ce sont plus de 63 000 personnes qui ont été touchées par le virus. On compte plus de 1360 décès en Chine. Ces jeunes étudiants nous exposent les moyens qui sont mis en oeuvre pour limiter la propagation du virus.