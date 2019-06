Créée en Anjou, la fondation des monastères fête ses 50 ans

Créée en 1969, par le Père Jacques Huteau, de l'abbaye de Bellefontaine dans le Maine-et-Loire, la fondation des Monastères aide financièrement depuis 50 ans les 40 monastères de moines et 250 monastères de moniales en France, à hauteur de 1 million d'euros par an. Les 50 ans de la fondation seront fêtés ce samedi 29 juin à l'abbaye de Bellefontaine en présence des donateurs. Nous en parlons avec Dom Guillaume Jedrzejczak, président de la fondation des monastères et Dom Jean-Marc Chéné, père-abbé de l'abbaye de Bellefontaine au micro de Thomas Cauchebrais.