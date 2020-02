Crise de la démocratie représentative : Quelles solutions ? L'analyse de Mgr Matthieu Rougé

A l'occasion de sa participation à un échange de points de vue entre les anciens sénateurs André Lardeux (UMP) et Corrine Bouchoux (EELV) et l'universitaire Sylvain Soleil, organisé par RCF Anjou, l'UCO et la paroisse Cathédrale d'Angers, nous recevons Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, afin d'évoquer la crise de la démocratie représentative que connait notre pays, ses causes et ses solutions.