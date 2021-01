Culture confinée : Jérôme Clément plaide pour son retour au premier plan

Le président du festival Premiers plans, l'Angevin Jérôme Clément, homme de culture et de médias, n'accepte pas que la culture soit releguée à un besoin non essentiel. Il plaide pour que « la culture retrouve toute sa place dans notre société » et que l’on sorte de « cette erreur fatale qui consiste à croire que la productivité et la consommation sont les moteurs de toute activité humaine ». Rencontre.