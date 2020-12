CurioCité - 21 janvier 2021 à 17:03

Antoine Labye a étudié la littérature à l’Université de Liège. Il travaille aujourd’hui dans l’édition jeunesse. Sur RCF, il partage avec bonne humeur son regard sur les auteurs classiques, et donne la parole à nos contemporains. Le contacter ? FB: https://www.facebook.com/antoine.labye/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/antoinelabye/ FB "La page de garde" : https://www.facebook.com/RCFlapagedegarde FB "Curiocité" : https://www.facebook.com/CuriociteRCF

Philippe Cochinaux

Philippe Cochinaux est dominicain. Il est licencié en droit (Louvain) et licencié et docteur en théologie (Oxford et Louvain). Arrivé comme journaliste à RCF en 2011, il a également occupé la fonction de directeur de RCF Liège. Aujourd'hui, Philippe est toujours actif à RCF, notamment dans l'émission Curiocité avec son comparse Georges Goosse.