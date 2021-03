CurioCité - 26 mars 2021 à 17:03

Tous les jours de la semaine à 11h, 17h et 23h

Interviews, musiques, chroniques diverses alimentent cette émission consacrée à la Vie dans toutes ses composantes. Un rendez-vous à ne pas manquer tous les jours de 17h à 18h en direct sur RCF Liège. Les animateurs chercheront à éveiller la curiosité des auditrices et auditeurs sur tout ce qui se vit de beau et de bon en terre liégeoise. Producteur : Georges Goosse Chroniqueurs et consultants : Camille Tonelli, Alexandre Lansmans, Claudine Vlajcic, Laurent Bodson, Julien Maquet, Fabienne Windels, Guy Monfort, Lo Maghuin, Geneviève Iweins, Geneviève de Lamotte, Maurice Dethier