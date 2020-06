Ce vendredi et ce week-end, ce sont les journées européennes de l'archéologie. Une première édition totalement revue en raison de la crise sanitaire. Mais cela ne nous empêche pas d'aller à la découverte d'un métier fascinant : archéologue, et pas n'importe où : en Normandie. C'est Cyril Marcigny, directeur adjoint scientifique et technique de l'Inrap, l'institut des recherches archéologiques préventives qui nous accompagne. Il est en charge des départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.