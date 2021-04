Dans les rues d'Alençon, dans les pas de Louis et de Zelie 2/5

De retour rue Saint Blaise à Alençon où se trouve le Sanctuaire Louis et Zélie Martin. S'il est actuallement fermé, on vous propose cependant de cheminer à travers les rues de la Préfecture de l'Orne dans les pas des saints parents de la petite Thérèse. Pour cela Guillaume Desanges s'est adjoint les services d'un guide toursitique peu commun: Guy Fournier, il est diacre et adjoint du recteur du sanctuaire...