« De ma terre des Mauges, j'en ai gardé une éthique du travail » Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider

Dans le cadre de ses activités de mécénat et de son ancrage territorial, RCF Anjou organisait lundi un dîner de gala au château de la Perrière réunissant plus de 150 mécènes. Une soirée présidée par Jean-Pascal Tricoire. Ce natif de Beaupréau dans les Mauges, ancien étudiant de l’ESEO à Angers, préside actuellement le groupe Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes. Cette entreprise française présente dans plus de 100 pays dans le monde totalise un chiffre d’affaire de près de 25 milliards d’euros et 143 000 collaborateurs.

Pour RCF Anjou, il revient sur son parcours professionnel, de la ferme familiale dans les Mauges jusqu’à la tête de l’un des fleurons de l’économie française et nous dévoile sa vision du monde.