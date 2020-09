De nouvelles actualités litteraires

Les nouvelles pépites litteraires de la rentrée sont arrivées, Lydie Zannini et Patrice Perrin vous les partagent avec joie avec les livres :



La tombe du pêcheur de John O'Neil

Betty de Tifanny McDaniel

Apeirogon de Colum McCann

Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemec

Ainsi que deux livres pour enfatns avec :



O'contraire de Didier Decoin et Alexandra Huard

Et vivre ensemble ! de Brigitte Luciani et Eve Thariet