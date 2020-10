De nouvelles actualités litteraires

On continue cette fournée de livres du mois d'octobre avec toujours autant de coup de coeur signé Lydie Zannini et Patrice Perrin avec les romans :



American Dirt de Jeanine Cummins

Une rose seul de Muriel Barbery

Une nuit du premier jour de Theresa Révay

Les routes du cachemire de Victor Chevrillon

Et pour finir spéciale pour les enfants, Ecoute les animaux parler de Peter Wohlleben