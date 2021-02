De nouvelles actualités litteraires

De nouveaux jolie livres pour vos vacances de février sélectionnés juste pour vous par nos deux professionnels Lydie Zannini et Patrice Perrin avec les romans :



La chanson du rayon de lune de l'auteur Tonie Behar

Retrouve moi de l'auteur Lisa Gardner

L'homme qui ne comptait pas les jours, d'Alberto Cavanna

La face nord du coeur, de Dolores Redondo

Et pour finir le roman de Sophie Simon, Come Prima