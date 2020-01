De « peuple déicide » à « frère aïnés », le long chemin de l'Eglise envers les

Il y a 60 ans, le pape Jean 23 ordonnait la révision de la prière universelle du Vendredi saint dont l’oraison « oremus et pro perfidis Judaeis », littéralement « prions aussi pour les juifs perfides » en latin, étaient considérés comme insultante pour les juifs. Cette surpression fut un acte symbolique dans l’histoire des relations judéo-chrétienne, bien avant l’ouverture du concile Vatican II, mais qui est un marqueur du changement opéré par l’Eglise de Rome concernant les juifs. Il met un terme ainsi, il faut le reconnaitre, à cet antijudaïsme chrétien qui a prospéré pendant des siècles dans la chrétienté. Mais comment est-il possible que le christianisme, fondé sur la vie et l’enseignement d’un juif, a pu être responsable de ce que l’historien Jules Isaac a appelé « l’enseignement du mépris » vis-à-vis des juifs ?