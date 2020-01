Débatomap 2020 : Une carte en ligne pour proposer des idées aux futurs maires

Eric Hamelin est le fondateur de Débatomap 202. Il répond aux questions de Benjamin Vernet.





Débatomap 2020, c'est une carte participative en ligne qui permet de proposer des idées d'aménagement de la ville, puis de voter et de débattre autour. Une initiative mise en place dans sept villes de France, dont l'Eurométropole.



Une restitution de ces débats sera rendue publique au mois de mars. L'obectif, est de faire remonter les idées les plus appréciées aux candidats des municipales. Cette année, plus de 200 idées ont déjà été proposées.



Une version expérimentale de Débatomap avait déjà été mise en place pour les élections municipales de 2014. Plus de 800 internautes avaient participé. A l'époque, les idées les plus appréciées étaient la revalorisation des quais des Bateliers de Strasbourg, et la mise en place d'un ciné plein air au jardin des Deux Rives.