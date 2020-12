Déborah Lorguet, enseignante et écrivaine liégeoise

Déborah Lorguet est professeur de religion et aussi écrivaine. Son dernier roman , un polar,s’appelle « Le printemps sans vol » .Il est publié chez Empaj éditions .

Synopsis

Une belle journée de printemps, les terrasses s'animent, la brise se fait plus douce. Une rafale rugit pourtant, balaie en un instant la douceur du moment, efface les espoirs d'un été au vent chaud réconfortant et anéantit les cœurs. Marquée par un attentat, la ville se relèvera, tout comme nos héros du quotidien, qui vont traquer celui qui leur a volé le temps des cerises. Edith, Louis et Mathieu vous emmènent dans leur ultime enquête.