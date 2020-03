Découverte de l'association LSR (Loisirs et Solidarités des Retraités)

Cette semaine, Lola Brunner et Thomas Gorju aujourd’hui sont avec l’association LSR Alençon, (Loisirs et Solidarité des Retraités), une association qui a pour but de maintenir un lien social afin de permettre aux adhérents de leur faciliter l'accès aux loisirs et à la culture.

Ils sont accompagnés Alain DOGUET Président de LSR Alençon et Catherine BOITTIN Secrétaire Adjointe-Site Internet https://lsr-alencon.fr/ pour en parler.