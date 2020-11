Découvrez l'asbl Liégeoise Tal-Lafi

L’asbl (association à but non lucratif) dénommée : Association Jeunesse – Solidarité (AJS) TAL-LAFI- Belgique, “Tal-Lafi” signifiant “Soutien” en langue Haoussa du Niger a été créée à Liège en novembre 2014 et est reconnue et publiée au Monoteur Belge sous le numéro d’Entreprise 0505755624.

Elle à été créée en Belgique pour pousuivre l’oeuvre de son fondateur, entamée 15 ans auparavant en Afrique et au Niger plus précisemment.

En effet, Kabirou Oumarou avait créé, le 12 avril 1999, une association du même nom “Association Jeunesse-Solidarité (AJS) à Niamey au Niger.

15 ans après, c’est en Belgique, sa terre d’accueil et son pays d’adoption qu’il a voulu poursuivre ses engagements avec ses amis (es) belges et à travers cette association, dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains et notamment la protection des minorités, des femmes, des jeunes et des enfants.

Les domaines de d’interventionLes domaines d’intervention de l’asbl sont :

o Social : accompagnement approprié et adapté des personnes en difficultés (sans emploi, personnes d’origine étrangère, notamment les primo-arrivants, les personnes isolées, les femmes seules, etc.). Ce travail d’accompagnement implique une écoute active, une aide en conseil, une aide en matériel et une aide à la recherche des solutions des problèmes soulevés par la personne concernée ou une aide psychologique à supporter sa situation ou à faire avec. A ce chapitre, il faut ajouter l’école de devoirs (EDD), le soutien à la jeunesse et l’accompagnement des MENA (Enfants Mineurs Non Accompagnés).

o Education et Environnement : sensibilisation- Formation et Action.

o Formation professionnelle : appui-conseil, formation en FLE/Informatique, orientation professionnelle, recherche d’emploi, formation à la citoyenneté au profit des étrangers et des belges.

o Accompagnement juridique : Permenances juridiques ouvertes à tous.

o Mieux vivre ensemble : rencontres interculturelles, activités entre les jeunes et les aînés.

O Santé notamment la lutte contre les IST/VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, les hépatites, les cancers et toute autre maladie endémique : Sensibilisation – Formation- Accompagnement et Conseil.

Les groupes cibles

Les groupes cibles de l’association sont :

o Primo – arrivants, demandeurs d’asile et autres personnes d’origine étrangère

o Jeunes filles, jeunes, enfants et adultes en difficulté

o Aînés

o Femmes en difficulté

o Demandeurs d’asile

o Chômeurs

o Personnes sans revenu et/ou bénéficiaires de l’aide sociale, etc.

Les actions de l’asbl seront réalisées en Belgique et en Afrique, particulièrement au Niger et au Burkina Faso pour un premier temps.

L’asbl organise des spectacles, des concerts, des expositions, des défilés de mode, des soirées caritatives et culturelles, des distributions des prospectus, des BBQ pour collecter des fonds nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Elle entend aussi nouer des relations de partenariat avec plusieurs institutions publiques et privées.

C’est ainsi que les institutions et sociétés suivantes nous soutiennent : La Ville de Liège (Echevinats en charge de la Culture et celui en charge de l’Education), la Province de Liège, la Région Wallonne, la Fédération Wallonie- Bruxelles, CRIPEL, Louvain Coopération, Studio Tech -Bruxelles, Agence Air Algérie, la Fondation Roi Baudouin, la Campagne de lutte contre le Discours de Haine en ligne à travers le BIJ (Bureau Internationale Jeunesse), etc.

Site internet : https://ajstal-lafi.org/