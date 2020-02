Découvrez le Cratère des carnivores, le nouvel enclos du Bioparc de Doué-la-Fontaine

Le zoo de Doué-la-Fontaine rouvre ce samedi avec une nouveauté : le Cratère des carnivores, un enclos de deux hectares où les lions et guépards côtoieront suricates, otocyons et oryctéropes.

Le Bioparc de Doué-la-Fontaine rouvrira ses portes samedi 8 février. Installé dans d’anciennes carrières de falun, c’est le seul zoo troglodytique au monde. Rhinocéros, okapis, ours, loups, tortues… il abrite plus de 1 300 animaux.

La nouveauté de cette année, c’est le cratère des carnivores, un enclos de deux hectares où les lions et les guépards vont pouvoir prendre leurs aises, et qui va accueillir trois nouvelles espèces, toutes venues d’Afrique.

Une plaine de course pour les guépards

Au beau milieu de l’enclos, se dresse une hutte d’observation qui offre une vue à 360°. « Il y a un hectare entier qui est dédié aux lions, avec un relief très accidenté, avec des buttes de terre, des canyons très profonds et une rivière qui coule au milieu », montre la vétérinaire Florine Wedlarski.



« Et puis de l’autre côté, on a un hectare dédié aux guépards, poursuit-elle, avec une grande plaine un peu en pente où on aura la place de les faire courir pour qu’ils puissent développer toute leur puissance, comme dans la nature. »

Juché en haut d’une butte, Baz le lion a déjà pris possession de son royaume. « On sent que c’est chez lui, constate la vétérinaire. Il n’aime pas trop quand on s’approche, il domine vraiment, il va sur les hauteurs pour dominer, pour surveiller tout ce qui se passe, comme ils le font dans la nature. »

Un jeune lion très dominant

Ce jeune mâle très dominant a même blessé mortellement deux jeunes lionnes qui refusaient de se soumettre. Mais heureusement, avec Esma, la seule qui reste, tout se passe bien. « Ils se sont tout de suite très bien entendus, raconte Florine Wedlarski. Dès qu’on les a lâchés dans le bâtiment, ils se cherchaient à travers les grilles. »



« On a vraiment des rapports qui sont beaucoup plus sains entre eux, avec lui qui prend un peu la place dans l’enclos pour montrer qu’il est le chef, mais par contre, dès que c’est l’heure du repas, c’est elle qui mange d’abord et il ne peut pas s’approcher tant qu’elle n’a pas fini. Ils ont vraiment trouvé leur équilibre tous les deux. » Elle espère que ce jeune couple pourra bientôt donner naissance à des lionceaux.

Des suricates comme dans Le Roi Lion

Dans un petit enclos, juste en-dessous de la hutte, trois nouvelles espèces arriveront au printemps. « On aura un groupe de suricates, une espèce très connue, c’est le petit Timon dans Le Roi Lion, rappelle la vétérinaire. Ils partageront l’enclos avec des otocyons, qui ressemblent à de petits renards avec de grandes oreilles et qui mangent des insectes. »



Ils seront aussi rejoints par des oryctéropes, « un animal très bizarre, qu’on appelle aussi "cochon de terre", précise la vétérinaire. Ça ressemble à un gros cochon avec de grandes oreilles, un nez pointu et une longue langue pour aller manger les fourmis. C’est très particulier et très rigolo. » Comme ces petits carnivores sont plus frileux que les fauves, ils pourront se mettre au chaud dans un abri fermé doté de larges vitres qui donnent sur la hutte, pour que les visiteurs puissent les voir quand même.

