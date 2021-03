Délinquance : le point avec le commissaire divisionnaire Jean Hayet, directeur départemental de la sécurité publique en Maine-et-Loire

En 2020, on constate une baisse de la délinquance générale mais une augmentation des violences intrafamiliales : conséquences des différentes confinements et couvre-feu. Les violences urbaines sont en hausse de 3% à Angers et les affrontements entre ultra-gauche et ultra-droite sont pris au sérieux par le commissaire divisionnaire Jean Hayet, directeur départemental de la sécurité publique en Maine-et-Loire.