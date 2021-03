Déposez des Sacs solidaires pour aider les étudiants

Le groupe Facebook Tous Unis et L’Union des Jeunes Rurbanistes Châlonnais de l’IUT ont décidé de s’associer au CROUS pour mener l’action “Le Sac solidaire étudiant” jusqu’au 7 avril, la mairie de Fagnières et la boutique Petit Caprice se font le point relais pour la dépose de sacs solidaires à destination des étudiants.



S'ils sont dans l'impossibilité de suivre leurs cours et d'avoir une vie sociale normale, les plus fragiles n'ont plus les petits boulots qui leur permettaient de suivre leurs études, de payer leurs loyers et leur nourriture.



Laure Mili-Rose, présidente de l’association Tous Unis, nous explique en détail comment y participer.