Des centaines de repas pour ceux qui en ont besoin - Pierre Stassart

Le responsable du Grand Café de la Gare aux Guillemins, Pierre Stassart revient sur l'action solidaire lancée par l'établissement aux mains de Maitre Uhoda qui grâce à un don généreux permets d'offrir des centaines de repas chaque jour à ceux qui en ont besoin et ce, grâce au soutien et à la participation d'une quinzaine d'associations active dans l'aide sociale de proximité et le CPAS de Liège. Une action qui se poursuivra tout au long du mois de mai.