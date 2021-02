Des étudiantes de l'EGC de Saint-Lô s'engagent dans un road trip caritatif

Redécouvrir la Normandie et en profiter pour aller à la rencontre des enfants hospitalisés, c'est le défi que ce sont lancées 5 jeunes étudiantes de l'École de gestion et de commerce (EGC) de Saint-Lô. À quelques mois du début de leur road trip à travers la région, Maïwenn et Clémence reviennent sur la genèse de cette initiative et les partenariats noués avec certaines entreprises locales.