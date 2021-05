Destruction de l'église de la Ferrière-de-Flée : la maire de Segré-en-Anjou-Bleu répond à ses détracteurs

Depuis que RCF Anjou l’a révélé mercredi 5 mai, le sujet enflamme la communauté catholique angevine et du segréen en particulier… mais aussi plus largement en France, grâce notamment à internet et aux réseaux sociaux qui ont fait caisse de résonnance. Selon le représentant local de l’association Patrimoine Environnement, l’église de la Ferrière-de-Flée, un des 17 clochers de cette commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu, serait menacée de destruction par volonté de la mairie. Ce qu’a confirmé mercredi soir le curé de Segré sur notre antenne, le père Emmanuel d’Andigné, qui nous a déclaré que le dossier était bien engagé. L’évêque du diocèse, Mgr Emmanuel Delmas, par voie de communiqué, a confirmé le transfert du culte sur un autre lieu à proximité. Est-ce la une première étape vers la désacralisation puis la démolition ? « Nous n’en sommes pas encore là » a tempéré le vicaire général, le Père Pascal Batardière, sur notre antenne dès lundi 10 au soir. Qu’en est-il aussi des 4 autres églises mentionnées par l’association Patrimoine environnement et qui seraient, elles-aussi, menacées de démolition ? Pour avoir, je l’espère, le fin mot de cette histoire, nous recevons ce soir la maire de Segré-en-Anjou-Bleu, Geneviève Coquereau et son adjoint au bâtiments cultuels Joseph Galon.