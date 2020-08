Diane Fourdrinier et Boys Boys Boys au Royal festival de Spa

Un spectacle de théâtre dont "on sort l'esprit et le coeur grandi" (La Libre). Boys Boys Boys donne la parole au garçons. Comment vont-ils? Diane Fourdrignier, metteure en scène, vous parle du sujet, du travail, de séquences drôles, du côté dansé... Cela se passe au Royal Festival de Spa au Parc de sept heures les 10 et 11.08 à 21h