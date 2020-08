On la surnomme la "Fille de Meuse", située entre des falaises et la Meuse, cette ville possède, en plus de ses paysages, un riche patrimoine historique et culturel, avec ses chateaux, ses abbayes et musées... nous voici à Dinant !

Nous visitons aujourd'hui Dinant avec Marc de Villenfagne, administrateur délégué de la Citadelle de Dinant et Administrateur de la Compagnie des Croisières mosanes, et

Cassandra Fontaine, employée au Syndicat d'initiatives de Dinant, au micro de Frédéric Matriche.

Envie vous aussi de voyager près de chez vous?

Entre ses falaises et sa mère, la Meuse, Dinant c'est une ville qui offre de multiples activités, avec ses grottes, sa citadelle, ses promenades,...

Retrouvez les informations sur la ville via leur office du tourisme et sans oublier le partenaire incontournable de vos excursions, Wallonie Belgique Tourisme, avec leur fascicule de découverte des activités proposées à Dinant.

