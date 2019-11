Dominique Servais - Cap sur Noël

Le rendez-vous annuel de la Coordination diocésaine des actions sociales aura lieu ce vendredi 29 novembre de 19h à 23h à l'Espace Prémontrés. Une organisation de Caritas Secours Liège et Vivre Ensemble entraide et Fraternité. Projection du film "Fortuna" en la salle Beaurepart" suivi d'échanges et d'un moment festif emmené par le trompettiste jazzy Damien Nautet.