Dorothée RACHULA commissaire des parcours jardins et vitrail Constellations2020

Le Festival Constellations de Metz a rassemblé 1,4 million de visiteurs en 2019. Nouveau record de fréquentation selon les organisateurs.



La 4e édition de ce festival des arts numériques aura lieu du 25 juin au 5 septembre 2020, avec une dimension internationale plus affirmée. Constellations sera jumelé avec ses équivalents à Brighton, Prague, Bogota et la Grande Région. Le mapping de la cathédrale (projections numériques/son et lumière) sera renouvelé de moitié. 4 parcours artistiques sillonneront la ville : arts numériques, street art, jardins, et vitrail.



3 questions à Dorothée RACHULA commissaire des parcours jardins et vitrail Constellations 2020.