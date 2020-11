Dr Del Bano du site Le Guide Santé : les déserts médicaux en France

La Bretagne est une région jouissant d'un bon accès au soin, c'est ce qui ressort de l'étude menée par Le guide santé.org.



Le site vient de faire paraître une carte interactive de France qui dresse un état des lieux des déserts médicaux sur le territoire.



Dans cette étude, est considérée comme un désert médical, une zone géographique qui cumule les trois difficultés suivantes : le nombre de consultations en médecine générale par an et par habitant est inférieur à 2,5, la première pharmacie est située à plus de 10 minutes de route et le premier centre de médecine d’urgence est situé à plus de 30 minutes de transport.



Le Dr Del Bano, cofondateur du site le Guide santé.org, nous présente ces données.