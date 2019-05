Du lac Baïkal à l'Amazonie, cinq aventuriers témoigneront ce week-end à Cholet

Les 1er et 2 juin, Cholet accueille le premier Week-end de l'aventure. Cinq Choletais viendront raconter leurs périples, du Cercle polaire arctique à la Réunion, en passant par l'Amazonie ou encore le lac Baïkal. Au programme, des conférences, des expositions de photos, des projections de films et même la dédicace du dernier livre du Choletais Pascal Pavie, « La Grande Traversée », qui sortira ce week-end. Il y raconte sa traversée de la France en courant. Il a fait 700 kilomètres avec sa chienne Apache. Il était notre invité, aux côtés de Christian Rousseau, qui explore la forêt amazonienne en Guyane. Il témoignera aussi ce week-end à Cholet.





Week-end de l'aventure, samedi 1er juin de 14 h à 20 h et dimanche 2 juin de 10 h à 19 h, salle de l'école de la Bruyère, à Cholet. Entrée libre.