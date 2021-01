Du positif dans la Covid ? & Expertise gratuite à Angers et Saumur

Au sommaire ce midi :



. Que pouvons-nous tirer de positif de cette épidémie de Covid-19 ?

C'est l'un des sujets que nous avons évoqué hier sur notre antenne avec Isabelle Autissier, navigatrice, romancière et présidente de WWF-France. Une pandémie qui nous a peut-être appris à discerner ce qui est véritablement essentiel pour notre vie.



. Aujourd’hui et demain, le groupe Ivoire organise les journées nationales de l’expertise. La maison de ventes Deloys à Angers et Saumur vous propose donc de faire expertiser gratuitement votre objet d’art, même à distance. Explications tout à l’heure.